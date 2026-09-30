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30 сентября, 17:23

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Bloomberg: Apple может презентовать устройства для умного дома в октябре

Apple может презентовать устройства для умного дома в октябре

Фото: depositphotos/bernardbodo

Американская компания Apple планирует 13 октября представить первые за несколько лет новые устройства для умного дома. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Центральным устройством новой стратегии компании станет гаджет с кодовым названием J490. По данным агентства, он будет выполнен в виде квадратного экрана со стороной около 15 сантиметров. Устройство сможет распознавать собеседника и показывать ему персонализированную информацию.

В октябре Apple также намерена обновить умную колонку HomePod Mini, которая не получала новой версии с момента выхода в 2020 году. Кроме того, компания представит новую телевизионную приставку Apple TV, так как предыдущая модель вышла в 2022 году.

По словам источников СМИ, внешний вид HomePod Mini и Apple TV не изменится, однако устройства получат более производительные процессоры. Они будут использоваться для работы с более мощными моделями искусственного интеллекта Siri. HomePod Mini также появится в новых цветах, среди которых будут зеленый и розовый.

Ранее западные СМИ сообщали, что новый глава Apple Джон Тернус готовит реорганизацию, которая может изменить и график релизов, и структуру штата.

По имеющимся данным, среди обсуждаемых мер – отказ от привычных весенних и осенних презентаций: новинки хотят показывать равномерно в течение года, хотя источники считают, что на перестройку многолетних подходов уйдут годы.

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