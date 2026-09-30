Мужчину арестовали на 15 суток за попытку снять фото под юбкой в московском метро

Фото: MAX/"Суды общей юрисдикции города Москвы"

Тверской районный суд Москвы назначил административный арест Александру Тропину за попытку сделать фотографию под юбкой девушки на эскалаторе станции метро "Пушкинская", сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Инцидент произошел утром 10 сентября. Тропин, находясь на эскалаторе, предпринял попытку произвести фотосъемку под юбкой прохожей. Это выражало явное неуважение к обществу и игнорирование норм морали. Дело рассматривалось по административной статье "Мелкое хулиганство".

На судебном заседании Тропин утверждал, что лишь посмотрел через камеру, а фото- и видеосъемку не вел. Тем не менее суд признал его виновным и назначил административный арест сроком на 15 суток.

Ранее в Ставропольском крае задержали мужчину 53 лет, подозреваемого в противоправных действиях в отношении несовершеннолетней. Проверку начали из-за видео, которое появилось в соцсетях. На записи видно, как мужчина в магазине, делая вид, что пытается поднять что-то с пола, снимал школьницу под юбкой.

