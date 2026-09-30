В Сети раскритиковали мужчин, которые прождали 12 часов ради люксовых сумок для жен

Фото: Getty Images/Michael Gruber

Мужчины в Лондоне провели несколько часов в очереди ради сумок для своих жен и возлюбленных, чем вызвали споры среди пользователей. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Очередь образовалась у универмага Sellier в районе Найтсбридж в минувшие выходные, 26 и 27 сентября. Более 2 тысяч покупателей пришли на распродажу, где сумки Hermès, Dior и Louis Vuitton продавались по цене до 2,5 тысячи фунтов стерлингов (около 279 тысяч рублей).

Некоторые мужчины занимали место в очереди вместо своих избранниц. Один из посетителей начал ждать еще в 23:30 26 сентября, а его жена подъехала к универмагу незадолго до открытия, чтобы сменить супруга.

Другой житель Лондона приехал самостоятельно, чтобы выбрать подарок жене. По его словам, она прислала ему фотографию понравившейся сумки Chanel, однако он не знал ее точного названия.

"Мне надо купить большую или маленькую сумку Chanel. Я не знаю, как она точно называется, но жена прислала мне фото и сказала, что она ей очень нравится, так что я тут", – рассказал мужчина.

Читатели Daily Mail разошлись во мнениях относительно таких поступков. Одни назвали мужчин "подкаблучниками" и посчитали многочасовое ожидание ради сумки бессмысленным, другие, напротив, похвалили их и отметили, что если покупатели могут себе позволить такие подарки, то нет ничего плохого в том, чтобы провести несколько часов в очереди.

Ранее эксперт рассказал, что подкаблучники становятся лучшими мужьями и отцами. Зачастую они обладают сильным навыком договариваться, поэтому меньше командуют и отлично считывают эмоции, мотивы и намерения женщины, а также детей.