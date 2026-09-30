Смертная казнь грозит обвиняемым в убийстве Назимовых в Паттайе

Фото: royalthaipolice.go.th

Двум гражданам Таиланда, обвиняемым в убийстве брата и сестры Романа и Дианы Назимовых в Паттайе, грозит смертная казнь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников полицейского участка Хуай Яй, где велось следствие.

По основным обвинениям в двойном предумышленном убийстве с отягчающими обстоятельствами и грабеже в ночное время с выдачей себя за полицейских предусмотрена смертная казнь. По остальным обвинениям, включая незаконное хранение оружия, фигурантам грозят длительные сроки заключения.

Брат и сестра Назимовы пропали в Паттайе в конце июля. Затем был найден их мотоцикл, а спустя время полицейские задержали подозреваемых. Они признались, что застрелили россиянина, а его сестру забили до смерти.

Фигурантами дела стали четыре человека. При этом мать погибших россиян заявила, что ее дети являются героями, так как их смерть остановила серию убийств в городе.

