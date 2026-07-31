Thairat: пропавшие в Паттайе брат и сестра Назимовы убиты

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Похищенные в Таиланде 17-летний Роман Назимов и его 22-летняя сестра Диана были убиты. Об этом сообщила газета Thairat со ссылкой на признания задержанных.

По словам преступников, несовершеннолетний был застрелен, а девушку забили до смерти. Также сообщается, что подозреваемые указали место, где могут быть захоронены тела. Сейчас к указанной территории направляются следователи и криминалисты.

Полиция считает, что причиной нападения могли стать планы похитить мотоцикл россиян.

Россияне пропали в провинции Чонбури 26 июля. Родственники сообщили об исчезновении после того, как молодые люди перестали выходить на связь. Позже байк Honda ADV 150 в разобранном виде обнаружили закопанным недалеко от дома одного из подозреваемых.

Через некоторое время были задержаны двое подозреваемых – Панг и Сыа Хой. По версии полиции, они помогли скрыться двум главным подозреваемым – Понгу и Тхонгу, а также закопали мопед. Вскоре задержали и подозреваемых. Им предъявили обвинения в совместном ограблении с использованием транспортного средства.