Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию

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В районе аэропортов Внуково и Домодедово введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В связи с этим прием и отправка рейсов осуществляются по согласованию с соответствующими органами. Принятые меры направлены на обеспечение безопасности полетов.

В ведомстве отметили, что возможны корректировки в расписании рейсов. Пассажирам рекомендуют уточнять статус своего рейса с помощью онлайн-табло аэропортов.

Ранее подобные ограничения уже вводились в аэропорту Домодедово. Однако вскоре авиагавань вернулась к работе в штатном режиме.