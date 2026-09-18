Юрист Ярмуш назвала незаконным требование вернуть компенсацию за неотгуленный отпуск

Россиянину выплатили 1,3 миллиона рублей за неотгуленный отпуск, но затем компания потребовала деньги обратно, рассказали в соцсетях. Вправе ли работодатель так себя вести и можно ли заменить дни отдыха на деньги, разбиралась Москва 24.

Вернуть миллион

Россиянин получил примерно 1,3 миллиона рублей компенсации за 127 накопленных дней отпуска после смены юрлица компании, однако вскоре руководство потребовало вернуть деньги.



Молодой человек рассказал в соцсетях, что отработал в фирме 14 лет. Возвращать средства он отказался, после чего ему начали недоплачивать.





Анатолий Бахтер автор видео После трудоустройства на новое юридическое лицо этой же компании у меня на протяжении четырех месяцев удержали сумму в размере 300 тысяч рублей. Отстоять получилось свой 1 миллион рублей, хотя это мои кровные деньги.

Помимо этого, работнику должны были выплатить 211 тысяч рублей зарплаты за август и еще 13 тысяч за сентябрь, но он получил только 30 тысяч, утверждает мужчина.

Также специалист опубликовал переписку с руководством, а в ответ компания прислала досудебную претензию: ее возмутили содержание поста и упоминание имени директора. От мужчины потребовали удалить публикацию и любые материалы с персональными данными руководителя, в противном случае ему пригрозили обращением в полицию и прокуратуру, а также иском в суд.



Ранее HR-директор Валентина Романова напомнила, что получить денежную компенсацию за неиспользованный отпуск без увольнения можно только за ту часть, которая превышает 28 календарных дней.



По ее словам, Трудовой кодекс прямо запрещает заменять деньгами основной ежегодный оплачиваемый отдых. Исключение – дополнительные дни за ненормированный рабочий день или особые условия труда. Во всех остальных ситуациях закон обязывает использовать отпуск по прямому назначению.



"В таком строгом правиле заложена абсолютно верная логика: отпуск придуман специально для восстановления сил, поэтому его нужно отгуливать, а не копить и монетизировать", – подчеркнула эксперт.

"Многие предпочитают деньги"

Если у работника накапливается очень большой отпуск, появляются вопросы к самой организации, отметила в разговоре с Москвой 24 HR-эксперт Наталья Осетрова.



По ее словам, ситуация становится дополнительным аргументом, если сотрудник решит жаловаться в трудовую инспекцию. Работодатель обязан обеспечить подчиненному возможность отгулять положенные дни: если этого не происходит, риски несет именно компания.





Наталья Осетрова HR-эксперт Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги. Здесь все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке, но можно выделить два основных мотива. Первый – финансовая подушка безопасности. В условиях экономической ситуации и нестабильности деньги воспринимаются как гарантия устойчивости.

Второй мотив, по ее мнению – тревога за рабочее место. На фоне ситуации с кадровой оптимизацией в ряде компаний и более сложного рынка труда некоторые опасаются надолго выпадать из трудовых процессов.



"Есть страх, что за время отсутствия работодатель перераспределит задачи, обнаружит возможность обойтись меньшим количеством людей или начнет искать потенциальную замену. Поэтому отказ от длительного отпуска становится своеобразной стратегией сохранения контроля и ощущения собственной незаменимости", – уточнила Осетрова.

Незаконные требования?

Если у сотрудника накопилось много дней, при уходе со своего места работы можно потребовать денежную компенсацию (ст. 127 ТК РФ), рассказала Москве 24 адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Она отметила, что заменить отпуск деньгами можно попробовать и без увольнения, однако выносить подобное решение – право работодателя, а не обязанность.

"Он может предложить работнику просто отдохнуть все это время с сохранением зарплаты, отгулять дни, не нарушая производственный график", – рассказала эксперт.





Мария Ярмуш адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Если работодатель компенсацию уже выплатил, требовать деньги назад нельзя, потому что это, по сути, зарплата. По закону (ст. 137 ТК РФ) есть лишь несколько оснований, когда она может быть взыскана. В частности, если была бухгалтерская арифметическая ошибка – начислили больше, чем положено.

Второе основание – если работник получил эти деньги преступным путем, что подтверждено судебным решением. Третье – невыполнение трудовых обязанностей или простой, что должно подтверждаться специальной инспекцией, добавила юрист.

Если же сотрудник продолжает работать и из его очередной зарплаты вычитают суммы, выплаченные за неотгуленный отпуск, это незаконное списание денежных средств, указала Ярмуш. В такой ситуации обязательно нужно сначала подать претензию руководству письменно, оставив себе копию с отметкой о получении адресатом. Далее – обратиться в трудовую инспекцию, которая проведет расследование, обяжет работодателя вернуть незаконно удержанные средства и прекратить нарушение законодательства.

Когда эти меры не сработали, можно идти в суд. Также в ходе разбирательств компания рискует получить штраф за нарушение трудовых прав граждан, заключила Ярмуш.

