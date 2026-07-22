Эксперт Романова: за оставшуюся часть отпуска можно получить деньги

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Получить денежную компенсацию за неиспользованный отпуск без увольнения можно только за ту его часть, которая превышает 28 календарных дней. Об этом в беседе с RT сообщила HR-директор одной компании Валентина Романова.

По ее словам, Трудовой кодекс прямо запрещает заменять деньгами основной ежегодный оплачиваемый отпуск. Исключение составляют дополнительные дни, которые положены сотрудникам за ненормированный рабочий день или особые условия труда. Во всех остальных случаях закон обязывает использовать отпуск по прямому назначению.

"И в таком строгом правиле заложена абсолютно верная логика: отпуск придуман специально для восстановления сил, поэтому его нужно отгуливать, а не копить и монетизировать. Следить за своим психическим и физическим благополучием критически важно", – подчеркнула эксперт.

Романова также добавила, что отдых необходимо планировать заранее, чтобы вовремя перезагружаться, избегать выгорания и сохранять продуктивность. Причем эта задача лежит как на самом сотруднике, так и на его руководителе, который должен эффективно управлять графиком и нагрузкой.

Ранее юрист Рината Шайдуллина напомнила, что сотрудник, заболевший во время отпуска, вправе продлить или перенести дни отдыха. Она отметила, что при проблемах со здоровьем важно сразу уйти на больничный, а затем проинформировать об этом работодателя и написать на его имя заявление. Там необходимо указать, что подчиненный хочет сделать с оставшимися днями.

