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22 июля, 19:35

Политика

ВС РФ поразили еще два доставлявших груз для ВСУ судна

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам Украины и морским судам, используемым для нужд ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Ударными беспилотниками на морском переходе были поражены еще два сухогруза. Они осуществляли доставку грузов для украинских войск в порты Одесса и Черноморск.

22 июля российские военные также поразили на переходе морем сухогруз и морское судно типа "балкер", которые доставляли в порт Одессы грузы для ВСУ.

Аналогично в порту Черноморска поражен сухогруз в момент разгрузки грузов, предназначенных для ВСУ, портовая инфраструктура логистического центра, используемая для хранения грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами.

Кроме того, российские силы ликвидировали две пусковые установки украинского берегового ракетного комплекса "Нептун-2". Удары были нанесены в 25 километрах северо-западнее Одессы, у населенного пункта Ковалевка.

ВС России продвигаются на всех направлениях в зоне СВО

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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