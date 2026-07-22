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22 июля, 19:35

Политика

ГД расширила перечень судимых граждан, которые могут заключить контракт с ВС РФ

Фото: Москва 24/Анна Селина

Госдума приняла в I чтении и в целом законопроект, расширяющий возможности заключения контракта с Вооруженными силами РФ для граждан с неснятой или непогашенной судимостью в период мобилизации. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Поправки предлагается внести в закон "О воинской обязанности и военной службе". Они предусматривают исключение ряда оснований, которые сейчас препятствуют поступлению на военную службу по контракту в период мобилизации, военного положения или военного времени.

В частности, заключить контракт смогут граждане с судимостью за контрабанду стратегически важных товаров и культурных ценностей в крупном размере, а также животных и растений, занесенных в Красную книгу РФ. Возможность поступить на службу также предлагается предоставить осужденным за контрабанду наркотиков, участие в банде или преступном сообществе, нарушение требований безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, незаконные приобретение и хранение или хищение ядерных материалов.

Одновременно Госдума приняла в I чтении и в целом законопроект о соответствующих поправках в Уголовный кодекс РФ. Если оба документа одобрит Совет Федерации и подпишет президент, они вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.

Ранее Владимир Путин подписал закон, накладывающий запрет на депортацию иностранных добровольцев и наемников, воюющих на стороне России. Согласно новому закону, те, кто проходит или проходил военную службу по контракту в рядах ВС РФ, получили иммунитет от высылки за пределы государства.

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