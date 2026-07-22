Прощание с актером Поднозовым пройдет 25 июля в театре "Особняк" в Петербурге

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Прощание с российским актером, художественным руководителем Санкт-Петербургского драматического театра "Особняк" Дмитрием Поднозовым пройдет 25 июля в здании театра. Об этом ТАСС сообщили в окружении артиста.

Церемония состоится с 10:00 до 14:00. Родственники актера занимаются организационными вопросами.

О госпитализации Поднозова стало известно в начале июня. По словам его супруги, актрисы Алисы Олейник, артист находился в реанимации в тяжелом состоянии. Через два дня его перевели в обычную палату, а 18 июня выписали.

20 июля стало известно о смерти артиста, ему было 64 года. Причиной ухода из жизни стало онкологическое заболевание, тело актера кремируют.

За свою карьеру Поднозов снялся во многих популярных фильмах и сериалах. Среди его наиболее известных работ – роли в проектах "Мажор", "Тест на беременность", "Ледокол", "Духless-2", "Карамора", "Пророк. История Александра Пушкина", "Тень. Взять Гордея" и "Капитан Волконогов бежал". Также актер сыграл в картине "Сердце мира", которая получила гран-при "Кинотавра".