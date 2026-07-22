Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля, 22:07

Культура

Прощание с актером Поднозовым пройдет 25 июля в театре "Особняк" в Петербурге

Фото: vk.ru/osobnjak

Прощание с российским актером, художественным руководителем Санкт-Петербургского драматического театра "Особняк" Дмитрием Поднозовым пройдет 25 июля в здании театра. Об этом ТАСС сообщили в окружении артиста.

Церемония состоится с 10:00 до 14:00. Родственники актера занимаются организационными вопросами.

О госпитализации Поднозова стало известно в начале июня. По словам его супруги, актрисы Алисы Олейник, артист находился в реанимации в тяжелом состоянии. Через два дня его перевели в обычную палату, а 18 июня выписали.

20 июля стало известно о смерти артиста, ему было 64 года. Причиной ухода из жизни стало онкологическое заболевание, тело актера кремируют.

За свою карьеру Поднозов снялся во многих популярных фильмах и сериалах. Среди его наиболее известных работ – роли в проектах "Мажор", "Тест на беременность", "Ледокол", "Духless-2", "Карамора", "Пророк. История Александра Пушкина", "Тень. Взять Гордея" и "Капитан Волконогов бежал". Также актер сыграл в картине "Сердце мира", которая получила гран-при "Кинотавра".

Читайте также


культура

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика