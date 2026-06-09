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09 июня, 16:42

Шоу-бизнес

Актера Поднозова перевели из реанимации в обычную палату

Фото: кадр из сериала "Наружное наблюдение"; режиссеры – Андрей Савельев, Феликс Герчиков, Игорь Копылов; производство – Кинокомпания "Форвард-фильм"

Актер театра и кино Дмитрий Поднозов, известный зрителям по сериалам "Мажор" и "Тайны следствия", переведен из реанимации в обычную палату. Об этом ТАСС сообщил его сын Владимир.

О госпитализации Поднозова стало известно 7 июня. Его жена сообщила, что он попал в реанимацию в тяжелом состоянии. У него диагностирован рак.

Позже сын артиста подтверждал, что тот находился в реанимации в стабильном, но тяжелом состоянии.

В апреле актер Винг Реймз, известный по фильмам "Миссия невыполнима" и "Криминальное чтиво", был экстренно госпитализирован. Утверждалось, что 66-летний актер потерял сознание в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Представитель Реймза уточнил, что причиной мог стать тепловой удар.

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