Посол заявил о нагнетании Норвегией и НАТО напряженности в Арктике

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Норвегия и ее союзники по НАТО идут по пути эскалации в Арктике и повышают риски. Об этом заявил РИА Новости посол РФ в Осло Николай Корчунов.

По его словам, в декабре прошлого года прошли консультации военных экспертов по выполнению соглашения о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод 1990 года.

"Однако эти механизмы, призванные предотвращать опасные инциденты, не работают в полную силу, поскольку норвежская сторона и ее союзники по НАТО идут по пути эскалации в Арктике", – отметил он.

Посол подчеркнул, что в условиях сохраняющейся приверженности Осло конфронтационному курсу Запада на нанесение России стратегического поражения и наращивание военного присутствия Альянса в северных регионах говорить о серьезном и предметном диалоге нельзя.

Ранее МИД РФ выразил обеспокоенность шагами Южной Кореи по углублению сотрудничества НАТО в военной сфере. Ведомство подчеркнуло, что такое сотрудничество может навредить безопасности России. МИД РФ заявил о "недопустимости превращения РК в фактическую соучастницу процесса качественного и количественного перевооружения НАТО".

