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22 июля, 15:14

Политика

Лавров заявил, что в случае нападения ЕС на РФ война будет не конвенциональной

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Если Евросоюз попробует напасть на Россию, это будет не конвенциональная война, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участия в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) на Филиппинах.

Лавров указал, что в таком случае это будет уже другая война. При этом министр напомнил, что ранее Владимир Путин уже отвечал на вопрос о подготовке Евросоюза к войне.

"Он очень четко ответил, что мы ни на кого нападать не собираемся", – цитирует Лаврова ТАСС.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов говорил, что страны Евросоюза и НАТО разжигают конфликты во всех частях Евразии, желая превратить ее в геополитическую арену.

В это же время планируемые объемы финансирования военно-промышленного комплекса в некоторых странах – членах Евросоюза почти достигли уровня накануне Второй мировой войны. В Брюсселе, в частности, поставили задачу к 2030 году сформировать "европейский оборонный союз" и добиться так называемой оборонной готовности.

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