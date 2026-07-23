Климатолог Карнаухов допустил превращение Москвы в тундру через 30 лет

Климатическое явление Эль-Ниньо может перерасти в экстремальное, предупредили зарубежные эксперты. Чем это грозит и почему столице в будущем предрекли многомесячные холода, разбиралась Москва 24.
"Теплее обычного"
Температура воды в центральной части Тихого океана превысила норму на 3 градуса, а у побережья Южной Америки – на 3–4 градуса. Это может указывать на экстремальный сценарий развития климатического явления Эль-Ниньо, предположила в беседе с РИА Новости климатолог из Австралии Андреа Тащетто.
Ла‑Нинья, напротив, характеризуется охлаждением этих вод. Колебания температуры при данных явлениях составляют 1–3 градуса и могут вызывать значительные изменения в режиме осадков, провоцировать экстремальную жару и усиливать активность ураганов.
Эксперт отметила, что одним из факторов, свидетельствующих о развитии Эль‑Ниньо, является значительный запас тепла в подповерхностном слое Тихого океана. В его восточной части температура уже превысила норму на пять градусов.
Кроме того, вода продолжает нагреваться из-за ветров над Тихим океаном. Плюс над Индонезией стало меньше облаков, а отрицательный индекс Южного колебания (SOI) свидетельствует об ослаблении привычной атмосферной циркуляции в регионе, подчеркнула Тащетто.
Директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал Москве 24, что своего пика Эль-Ниньо обычно достигает в декабре и январе.
"Однако его наиболее сильное влияние на погоду проявляется в тропиках и субтропиках: средние широты Северного полушария подвержены относительно слабо", – отметил он.
По словам эксперта, эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года, поэтому в ближайшие месяцы погодные катаклизмы не ожидаются.
Для территории России эффекты прослеживаются, но они относительно слабы, поэтому экстраординарных погодных явлений ждать не стоит, резюмировал Семенов.
Москва станет тундрой?
Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов подчеркнул, что интервал между предыдущим и нынешним Эль-Ниньо очень короткий, что может сделать его рекордным и оказать большое влияние на глобальный климат.
По его словам, частично все эти процессы уже отражаются на столичном регионе.
"Пока с экстремальными явлениями (кроме жары 2010 года) не приходилось сталкиваться, но блокирующие антициклоны, которые и раньше появлялись над Русской равниной (например, в 1972 году), оказываются более экстремальными", – отметил климатолог в беседе с Москвой 24.
По прогнозам эксперта, в текущем году экстремальной жары и блокирующего антициклона в столице в высокой степенью уверенности не ожидается. Однако подобные явления могут проявиться в следующем году или через год.
Также в перспективе 5–15 лет не исключена серьезная перестройка океанических течений в Северной Атлантике. Это может привести к значительному похолоданию в столичном и других российских регионах – даже на фоне глобального потепления. Все дело в активном таянии льдов, из-за чего большое количество пресной воды попадает в Северную Атлантику, нарушая картину течений.
"Из-за этого в Европе аномально теплая погода. В то же время Санкт-Петербург и южная оконечность Гренландии находятся на одной широте, но это совершенно разные климаты: в Петербурге люди загорают и выращивают картошку, а в Гренландии – белые медведи и айсберги", – отметил Карнаухов.
Специалист рассказал, что изменения картины течений в Северной Атлантике происходили порядка 30 раз за последние 100 000 лет.
При этом потепление в Москве идет примерно в два раза быстрее, чем в мире, в холодное время года изменение температуры заметнее, чем летом.
"Зимы стали в целом теплее, иногда вообще нет снега (например, как в 2020 году), но прошедшая поставила рекорды по снегопадам. Это иллюстрация того, что глобальное потепление провоцирует замедление или остановку Гольфстрима. Два рекордных по жаре года (2023-й и 2024-й) привели к аномально холодной зиме 2024–2025-х: Гольфстрим вывел достаточное количество пресной воды в Северную Атлантику, затормозился, и это создало кумулятивный эффект холодной зимы. Это как репетиция того, что глобальное потепление вызывает локальное похолодание", – добавил эксперт.
По его словам, изменение температуры увеличивается в геометрической прогрессии: за 25 лет XXI века она выросла на 0,8 градуса – это столько же, сколько за весь XX век. Если темп сохранится, по итогам XXI века показатель станет больше на 4 градуса, в следующие 100 лет – на 20, а за 300 – на 100.
"Что касается Москвы: если изменится картина течений (наиболее вероятно через 20–30 лет, хотя может случиться и через 5 лет, и через 50–60 лет), глобальная температура повысится на 4 градуса, но в Москве потепление идет в 2 раза быстрее. При понижении температуры на 20–25 градусов от изменения течений столица получит примерно минус 15 градусов", – подчеркнул специалист.
В таком случае ледники в Москве не появятся, так как летом установятся положительные температуры, но территория рискует превратиться в тундру, малопригодную для жизни. Однако это прогноз на десятилетия вперед и при условии, что страны не будут предпринимать никаких мер для защиты окружающей среды, заключил Карнаухов.