Климатолог Карнаухов допустил превращение Москвы в тундру через 30 лет

Климатическое явление Эль-Ниньо может перерасти в экстремальное, предупредили зарубежные эксперты. Чем это грозит и почему столице в будущем предрекли многомесячные холода, разбиралась Москва 24.

"Теплее обычного"

Температура воды в центральной части Тихого океана превысила норму на 3 градуса, а у побережья Южной Америки – на 3–4 градуса. Это может указывать на экстремальный сценарий развития климатического явления Эль-Ниньо, предположила в беседе с РИА Новости климатолог из Австралии Андреа Тащетто.



Эль‑Ниньо и Ла‑Нинья – природные климатические явления, повторяющиеся каждые 2–7 лет. Эль‑Ниньо возникает из‑за повышения температуры поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана, что приводит к перераспределению тепла в атмосфере и нарушает привычные климатические режимы.



Ла‑Нинья, напротив, характеризуется охлаждением этих вод. Колебания температуры при данных явлениях составляют 1–3 градуса и могут вызывать значительные изменения в режиме осадков, провоцировать экстремальную жару и усиливать активность ураганов.



Эксперт отметила, что одним из факторов, свидетельствующих о развитии Эль‑Ниньо, является значительный запас тепла в подповерхностном слое Тихого океана. В его восточной части температура уже превысила норму на пять градусов.





Андреа Тащетто климатолог Это означает, что любая вода, поднимающаяся к поверхности, сейчас теплее обычного.

Кроме того, вода продолжает нагреваться из-за ветров над Тихим океаном. Плюс над Индонезией стало меньше облаков, а отрицательный индекс Южного колебания (SOI) свидетельствует об ослаблении привычной атмосферной циркуляции в регионе, подчеркнула Тащетто.

Директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал Москве 24, что своего пика Эль-Ниньо обычно достигает в декабре и январе.

"Однако его наиболее сильное влияние на погоду проявляется в тропиках и субтропиках: средние широты Северного полушария подвержены относительно слабо", – отметил он.



По словам эксперта, эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года, поэтому в ближайшие месяцы погодные катаклизмы не ожидаются.





Владимир Семенов директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Начиная с зимы по всему земному шару будут наблюдаться сильные погодные аномалии, но преимущественно в тропической и субтропической зонах (южнее 30-й параллели северной широты).

Для территории России эффекты прослеживаются, но они относительно слабы, поэтому экстраординарных погодных явлений ждать не стоит, резюмировал Семенов.

Москва станет тундрой?

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов подчеркнул, что интервал между предыдущим и нынешним Эль-Ниньо очень короткий, что может сделать его рекордным и оказать большое влияние на глобальный климат.

По его словам, частично все эти процессы уже отражаются на столичном регионе.

"Пока с экстремальными явлениями (кроме жары 2010 года) не приходилось сталкиваться, но блокирующие антициклоны, которые и раньше появлялись над Русской равниной (например, в 1972 году), оказываются более экстремальными", – отметил климатолог в беседе с Москвой 24.



По прогнозам эксперта, в текущем году экстремальной жары и блокирующего антициклона в столице в высокой степенью уверенности не ожидается. Однако подобные явления могут проявиться в следующем году или через год.

Также в перспективе 5–15 лет не исключена серьезная перестройка океанических течений в Северной Атлантике. Это может привести к значительному похолоданию в столичном и других российских регионах – даже на фоне глобального потепления. Все дело в активном таянии льдов, из-за чего большое количество пресной воды попадает в Северную Атлантику, нарушая картину течений.

"Из-за этого в Европе аномально теплая погода. В то же время Санкт-Петербург и южная оконечность Гренландии находятся на одной широте, но это совершенно разные климаты: в Петербурге люди загорают и выращивают картошку, а в Гренландии – белые медведи и айсберги", – отметил Карнаухов.

Специалист рассказал, что изменения картины течений в Северной Атлантике происходили порядка 30 раз за последние 100 000 лет.





Алексей Карнаухов ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Во времена таких перестроек температура в Гренландии была на 10 градусов холоднее, чем сейчас, и, если теплое течение исчезает (остановка Гольфстрима), температура в Санкт-Петербурге и Гренландии становится одинаковой. В других частях Европы изменения будут в пределах 15–20 градусов, а в Африке станет жарче, потому что нарушается не только перенос тепла к полюсам, но и холода к тропикам. Глобальное потепление никуда не денется, просто температура перераспределится по планете.

При этом потепление в Москве идет примерно в два раза быстрее, чем в мире, в холодное время года изменение температуры заметнее, чем летом.

"Зимы стали в целом теплее, иногда вообще нет снега (например, как в 2020 году), но прошедшая поставила рекорды по снегопадам. Это иллюстрация того, что глобальное потепление провоцирует замедление или остановку Гольфстрима. Два рекордных по жаре года (2023-й и 2024-й) привели к аномально холодной зиме 2024–2025-х: Гольфстрим вывел достаточное количество пресной воды в Северную Атлантику, затормозился, и это создало кумулятивный эффект холодной зимы. Это как репетиция того, что глобальное потепление вызывает локальное похолодание", – добавил эксперт.



По его словам, изменение температуры увеличивается в геометрической прогрессии: за 25 лет XXI века она выросла на 0,8 градуса – это столько же, сколько за весь XX век. Если темп сохранится, по итогам XXI века показатель станет больше на 4 градуса, в следующие 100 лет – на 20, а за 300 – на 100.

"Что касается Москвы: если изменится картина течений (наиболее вероятно через 20–30 лет, хотя может случиться и через 5 лет, и через 50–60 лет), глобальная температура повысится на 4 градуса, но в Москве потепление идет в 2 раза быстрее. При понижении температуры на 20–25 градусов от изменения течений столица получит примерно минус 15 градусов", – подчеркнул специалист.

В таком случае ледники в Москве не появятся, так как летом установятся положительные температуры, но территория рискует превратиться в тундру, малопригодную для жизни. Однако это прогноз на десятилетия вперед и при условии, что страны не будут предпринимать никаких мер для защиты окружающей среды, заключил Карнаухов.

