"Спартак" оценил решение РФС о переигровке матча за Суперкубок России

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Московский "Спартак" не удивился решению контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) о переигровке матча Суперкубка России. Об этом сообщила пресс-служба команды.

В клубе заявили, что будут использовать все возможные законные инструменты для борьбы с несправедливостью, отстаивая свои интересы.

"Молчание в таких ситуациях вредит всему российскому футболу", – указано в сообщении.

18 июля "Зенит" обыграл "Спартак" и завоевал Суперкубок. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сине-бело-голубые победили 4:2.

В концовке основного времени Александр Соболев сравнял счет и направился к трибуне фанатов "Спартака", чтобы отпраздновать гол. Однако болельщики начали бросать на поле стаканы, что вызвало массовую потасовку между игроками. После этого футболиста вызвали на заседание КДК РФС.

Главный арбитр встречи Евгений Буланов не стал проводить жеребьевку перед пенальти, пояснив, что 11-метровые будут бить в ворота, за которыми расположились болельщики "Зенита". Судья объяснил свое решение соображениями безопасности из-за поведения фанатов "Спартака".

В связи с этим "Спартак" направил протест в КДК с требованием переиграть матч. По мнению руководства клуба, судья допустил грубое нарушение правил. Однако комитет отклонил протест и оштрафовал Соболева на 30 тысяч рублей.

