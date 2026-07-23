Риелтор Свиридов назвал запрет на удорожание жилья в рассрочку вмешательством в бизнес

Банк России и Минстрой готовят законопроект о запрете на увеличение стоимости жилья при покупке в рассрочку. Какие еще нововведения анонсировал регулятор и как они отразятся на рынке недвижимости, разбиралась Москва 24.

Одинаковые условия

В России могут уравнять цены на квартиры при покупке как в рассрочку, так и за наличные деньги. Соответствующий законопроект разрабатывают Банк России и Минстрой, рассказала "Бизнес ФМ" заместитель руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Елена Ненахова.



Также, по ее словам, ведомства хотят ограничить предоставление скидок тем, кто приобретает жилье без кредита или рассрочки. Сейчас законодательного регулирования в этом плане нет, что порождает разные схемы и риски.



Елена Ненахова заместитель руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Будет ограничен размер ответственности дольщика при нарушении сроков оплаты: предполагается, что это будет не более 20% годовых от суммы просроченной задолженности. И в кредитной истории гражданина будет отражаться информация о рассрочке от застройщика.

Плюс ко всему предполагается, что рассрочка по договорам долевого участия (ДДУ) будет доступна только после ввода дома в эксплуатацию, а ее максимальный срок – не более трех лет с момента планируемой даты ввода объекта. Затем квартира оформляется в собственность дольщика независимо от внесения полной оплаты, а у застройщика возникает право залога.



Кроме того, нововведения призваны предотвратить риски двойных сделок, так как договор купли-продажи, в отличие от ДДУ, не регистрируется в Росреестре – процедуре подлежит только переход права собственности.



"В совещаниях участвовали застройщики, они высказываются в целом в поддержку того, что такое единообразное регулирование нужно и что нужно урегулировать ситуацию с рассрочками, которые выходят за пределы этапа ввода дома в эксплуатацию. <…> Надеемся, что в самое ближайшее время он (законопроект. – Прим. ред.) будет внесен на рассмотрение в Государственную думу", – подчеркнула Ненахова.



Ранее основатель одного из агентств недвижимости Ригина Гордеева рассказала, что ряд участников рынка применяют рассрочку в качестве рекламного инструмента. В итоге цены на квартиры между полной и частичной оплатой могут отличаться на 15–20%.

Вмешательство в рынок?

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Банк России озабочен тем, что застройщики через предоставление скидок и рассрочек фактически создают параллельный механизм кредитования. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

"В классической схеме человек идет в банк, получает ипотеку, проходит оценку на предмет платежеспособности – это контролируемые деньги, которые направляются в экономику под надзором регулятора. Когда речь идет о скидках и рассрочках, логика меняется", – объяснил он.

Застройщики же, понимая, что коммерческое кредитование стало практически недоступным для населения, кроме льготной ипотеки, предоставляют скидки и рассрочки. Но они уже скомпенсированы за счет более высокой стоимости жилья, подчеркнул Сафонов.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ По сути, покупатель платит не только за квадратные метры, но и скрытый процент, который идет не финансовой организации. ЦБ хочет закрыть эту лазейку и обезопасить в первую очередь банковскую систему от потери доходов.

При этом в рассрочке участвует только застройщик: он соглашается получать оплату частями за счет своих текущих доходов. Но эти деньги не бесплатные: при покупке объекта без рассрочки он обошелся бы дешевле, а так возникает переплата, добавил Сафонов.



"Однако я допускаю, что, если такую меру введут, вся практика просто уйдет в "черный ретейл" – квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации, и те уже будут предоставлять рассрочку. И ЦБ не сможет бесконечно за кем-то бегать", – уточнил экономист.

Эксперт допустил, что такой запрет может даже спровоцировать коллапс на рынке недвижимости: рассрочка стала ключевым инструментом для застройщиков после того, как массовая льготная ипотека ушла в прошлое.



"Лояльные способы решения проблемы есть, но они системные. Единственный реальный путь – хорошие темпы экономического развития и снижение ключевой ставки, чтобы граждане не искали обходные пути. Пока же компании уже придумывают новые схемы – например, аренду жилья с правом выкупа", – резюмировал Сафонов.

Риелтор Олег Свиридов подтвердил в беседе с Москвой 24, что начиная со второй половины 2024 года значительная часть сделок с новостройками проходит за счет рассрочки с разными вариантами первоначального взноса, вплоть до 10% от цены.

"Здесь очень важно, чтобы покупатели соизмеряли свою финансовую нагрузку. Однако люди часто соблазняются на привлекательные возможности, а потом возникают вопросы", – обратил внимание эксперт.



По его мнению, предложенные меры могут сильно повлиять на первичный рынок. Сейчас, когда человек берет недвижимость в рассрочку, его финансовую нагрузку никто не видит.



"Что касается скидок тем, кто покупает квартиру сразу по полной стоимости, они индивидуальны как в отношении застройщиков и проектов, так и покупателей. Это может зависеть от стадии реализации или степени наполнения эскроу-счета", – уточнил риелтор.





Олег Свиридов риелтор На мой взгляд, регулировать этот вопрос – не совсем область деятельности Центробанка. Бизнес, девелоперы вправе сами решать, какую давать скидку при стопроцентной оплате. Это определенный стимул для покупателя – продать что-то свое на вторичном рынке и получить более выгодные условия на первичном. В эту область, мне кажется, не стоит вмешиваться.

При этом окончательные выводы о нововведениях можно будет делать, когда будет готов итоговый законопроект, резюмировал Свиридов.

