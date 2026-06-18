Риелтор Апрелев: запрет на критику при приемке квартир ухудшит качество новостроек

В России предложили наказывать граждан за съемку дефектов при приемке квартир. Как правильно влиять на девелоперов при обнаружении недочетов на объекте, разбиралась Москва 24.

"Нужно с этим бороться"

Владелец группы компаний "Точно" Николай Амосов выступил на форуме недвижимости с инициативой ввести законодательный запрет и установить административное или уголовное наказание для приемщиков квартир. Причиной он назвал необоснованную критику объектов.

По его мнению, отсутствие ответственности за подобные обвинения в "рядовых гарантийных случаях" наносит компаниям серьезный финансовый и репутационный ущерб.





Николай Амосов владелец ГК "Точно" Все, что мы делаем, вкладываем в маркетинг, PR, продукт, все, что мы развиваем, – это все просто обесценивается каким-то там товарищем, который зашел с телефоном на стройку. Мне кажется, нужно с этим бороться и все-таки люди, которые раздувают эти штуки, должны нести определенную ответственность.

При этом он признал, что обязанность своевременно и качественно сдавать объекты лежит именно на застройщиках. Это выступление вызвало широкий резонанс и негативную реакцию в интернете.

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева осудила инициативу, указав, что подобные предложения игнорируют реальные проблемы, сообщает News.ru.

"Независимые оценщики отмечают, что качество новостроек в РФ оставляет желать лучшего. Очень небольшое количество квартир принимается без существенных замечаний. Вместо того чтобы повышать качество строительства, застройщики стараются бороться с покупателями", – заявила она.

Разворотнева также напомнила, что девелоперы уже не первый год пытаются продвинуть закон о "потребительском экстремизме", который фактически может лишить дольщиков права на компенсацию, оставляя им лишь возможность требовать устранения недостатков.

Депутат подчеркнула, что такие предложения не могут быть реализованы, поскольку действующее законодательство, включая Гражданский кодекс, дает потребителям право защищать свои интересы всеми законными способами.

В свою очередь, замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на том же форуме сделал заявление, которое идет вразрез с предложением Амосова. Он сообщил, что правила приемки квартир, наоборот, могут быть ужесточены.

"Мы по поручению президента отменили все моратории. Вы должны сдавать квартиры с качественным ремонтом, если он там есть, правильными местами общего пользования и надлежащего качества. Кто этого делать не будет, мы еще ужесточим", – подчеркнул он.

Стасишин добавил, что девелоперы обязаны сдавать квартиры такими, в каких сами готовы были бы жить с семьями, и никаких послаблений в этом вопросе не будет.

Быть внимательным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Москвой 24 также высказал мнение, что попытка запретить комментировать и снимать дефекты недвижимости не будет разумным решением.





Константин Апрелев основатель Российской гильдии риелторов Это только ухудшит качество строительства. Кроме того, свободу слова никто не запрещал, тем более по вопросам, связанным с качеством товаров и услуг. Говорить о том, что это потребительский экстремизм, тоже не стоит: крайне небольшой процент дольщиков, несмотря на низкое качество, идет в суды и защищает свои интересы.

Перед тем как идти на приемку, эксперт посоветовал ознакомиться с существующими требованиями к качеству отделочных работ, узнать, есть ли у застройщика собственные стандарты, а также установленные профильными ассоциациями.

"Опираясь на это, в акте о дефектах со ссылками на нормы и правила можно обозначить проблемы, зафиксировать их, отдать документ представителям застройщика и забрать копию с подписью, что он его получил. Затем акт нужно продублировать на официальную почту на имя руководителя организации – это зафиксирует сроки обращения", – добавил он.

Если с девелопером нет связи и обозначения понятных сроков устранения дефектов, а также игнорируются интересы потребителя, Апрелев рекомендовал составить акт уже вместе со специалистами, которые проведут техническую экспертизу.

"Они подготовят документ со ссылкой на несоответствие законодательству и строительным нормам за подписью лицензированного эксперта либо представителя саморегулируемой организации. Если после этого ничего не происходит, можно обращаться в суд", – добавил риелтор.

Что касается наиболее частых и глобальных дефектов, на которые стоит обращать внимание в первую очередь, то к этому вопросу стоит подходить с точки зрения экономического эффекта для покупателя.

"Например, установка окон – примитивная, но весомая угроза: если они не герметичны, например, для воды, это будет одним из острых моментов, серьезно влияющих на качество жизни и дорогостоящих в исправлении", – уточнил он.

Еще один основательный дефект – кривые стены и перекрытия.

"Также это покраска и использование материалов, если приобреталась квартира с отделкой. Требования к ней присутствуют в строительных нормах и правилах, несмотря на либерализацию законодательства в последние годы. Плюс важно качество выполнения фасадов дома – насколько материалы соответствуют требованиям, их пожароопасность", – отметил он.

Кровля в здании и ливневые стоки – тоже проблемная зона, сюда же относится отделка общественных пространств и работа лифтов. Это уже вопрос для коллективного обращения, но по каждому из перечисленных дефектов имеет смысл объединяться для жалоб, резюмировал эксперт.

Юрист по недвижимости и аренде Елена Нестерович в беседе с Москвой 24 также обратила внимание на то, что в начале 2026 года прекратил действие мораторий на начисление неустойки при просрочке сдачи объектов недвижимости.

"В соответствии с Федеральным законом (ч. 2 ст. 6 № 214-ФЗ), за нарушение предусмотренного договором срока передачи объекта застройщик уплачивает гражданину неустойку (пени) за каждый день просрочки. Причем в двойном размере", – пояснила она.

При этом собственник имеет право не принимать объект недвижимости только при наличии существенных замечаний.





Елена Нестерович юрист по недвижимости и аренде В противном случае он рискует не получить компенсаций из-за уклонения от приемки. Однако если замечания к качеству объекта критические или множественные, застройщик должен устранить их за 60 календарных дней максимум и назначить повторную приемку.

Если дефекты существенные либо застройщик не устранил и не вовремя передал объект, покупатель имеет право требовать компенсацию через суд, сперва подав досудебную претензию. В последнее время средние суммы к взысканию составляют от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, резюмировала эксперт.