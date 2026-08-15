Ограничения на полеты сняты в аэропорту Внуково

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Аэропорт возвращается к штатному режиму работы. В Росавиации напомнили, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения на полеты были объявлены во Внуково в ночь на субботу, 15 августа. Из-за этого аэропорт не мог принимать и отправлять авиарейсы.

Между тем аналогичные меры безопасности продолжают действовать в аэропорту Домодедово.