Time: ИИ-модель, управляющая магазином в Сан-Франциско, впервые уволила человека

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Искусственный интеллект, которому поручили управлять розничным магазином в Сан-Франциско, впервые принял решение об увольнении человека. Об этом сообщает портал Time со ссылкой на интервью с исследовательской компанией Andon Labs.

Эксперимент стартовал в марте. ИИ-модели Claude от компании Anthropic присвоили функции управляющего магазином Andon Market. Задача заключалась в том, чтобы выяснить, способен ли ИИ-агент самостоятельно вести бизнес и как такие системы повлияют на экономику.

Уволенный сотрудник опоздал на 17 из 23 смен. При этом, как отметили в Andon Labs, ИИ долго не замечал закономерности. В частности, составленное им руководство для персонала "исчезло" из ограниченной рабочей памяти модели.

Решение об увольнении не было полностью автономным, признался генеральный директор Andon Labs Лукас Петерссон. Сначала сотрудник компании попросил Claude "найти" забытое руководство и проанализировать ситуацию. Тогда модель предложила лишь вынести работнику официальное предупреждение. Лишь после наводящего вопроса представителя Andon о том, действительно ли сотрудник подходит для работы, ИИ решил уволить работника.

Отмечается, что в целом Claude оказался снисходительным руководителем и ранее говорил работникам не беспокоиться из-за опозданий.

Как указывает издание, пока эксперимент показал, что ИИ в управлении бизнесом не эффективнее человека. В марте магазин получил стартовый баланс в 100 тысяч долларов, однако за пять месяцев он сократился примерно до 61 тысячи долларов. Среди возможных причин исследователи называют чрезмерно мягкие управленческие и сомнительные коммерческие решения Claude.

Ранее житель Китая оказался в реанимации после использования искусственного интеллекта. По данным СМИ, мужчина долгое время страдал из-за лишних килограммов, набранных при сидячей работе. Чтобы похудеть, китаец обратился к нейросети и попросил составить для него программу тренировок и план питания.

Следуя рекомендациям ИИ, пациент сумел похудеть на 18 килограммов за 45 дней. Однако в один из дней он потерял сознание и впал в кому, после чего был экстренно госпитализирован. Медики диагностировали у похудевшего синдром полиорганной недостаточности. Они указали, что на его иммунную систему негативно повлияли хронический недосып, скудное питание и чрезмерные тренировки.

