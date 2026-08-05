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05 августа, 16:24

Шоу-бизнес

Певица IOWA рассказала, что использует ИИ как помощника при создании песен

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Певица IOWA (настоящее имя – Екатерина Иванчикова. – Прим. ред.) поделилась, что использует искусственный интеллект (ИИ) в качестве помощника при создании песен, однако не доверяет ему написание самих текстов и музыки. Об этом она заявила в интервью НСН.

По словам певицы, нейросети делают работу над аранжировкой более быстрой, позволяют выбрать инструменты и раскладку хора. Однако результат, который ИИ предлагает для текстов, ее не устраивает, поэтому слова и музыку она пишет сама. Хор артистка записывает с настоящими музыкантами для сохранения естественного звучания.

Артистка также обеспокоенна тем, что искусственный интеллект обучается на творчестве авторов без их разрешения. Она добавила, что музыка, созданная нейросетями, является обезличенной, а все композиции похожи друг на друга. В качестве примера Иванчикова привела проекты, где голос американского рэпера Канье Уэста используется для исполнения русских песен. По ее словам, все они однообразны, поэтому слушать их подряд трудно.

Певица добавила, что искусственный интеллект должен развиваться ответственно, с уважением к настоящим исполнителям и их работе.

Ранее солист группы "Пицца" Сергей Приказчиков заявил, что создатели нейросетей должны платить музыкантам за использование их песен для обучения ИИ. Он отметил, что не использует искусственный интеллект для создания музыки и относится к этому в целом не очень хорошо. При этом артист признал, что что этот инструмент уже стал частью музыкальной индустрии.

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