Врач Умнов: редкий опасный вирус Бурбон многие врачи пропускают по незнанию

Первый случай заражения редким вирусом Бурбон, от которого нет ни вакцины, ни лечения, зафиксирован в США. По данным ученых, он переносится посредством укуса специфического вида клещей. Грозит ли эпидемия миру и России в частности – в материале Москвы 24.

"Рутинная практика"

Фото: legion-media.com/Wladimir Bulgar

Заражение редким вирусом Бурбон было зафиксировано в Нью-Йорке. По данным СМИ, 67-летний житель Лонг-Айленда Майкл Ларкин поймал на ногу двух клещей – переносчиков инфекции во время работ на приусадебном участке. Спустя короткое время мужчина ощутил упадок сил и боль, после чего его отвезли в больницу.



Вирус Бурбон получил свое название от одноименного округа в штате Канзас, именно там его впервые выявили в 2014 году. С момента открытия инфекцию подтвердили у шести человек, как минимум двое из которых скончались. Против нее пока не существует ни вакцины, ни специфического лечения. Заражение происходит через укус собачьего клеща Amblyomma americanum, известного также как "одинокая звезда". Ранее специалисты медцентра Stony Brook Medicine предупредили, что Amblyomma americanum широко распространен на северо‑востоке США, этот агрессивный вид встречается в 20 штатах страны.



Среди симптомов заболевания – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота и рвота, сыпь в виде красных пятнышек, а также потеря аппетита. Однако главная проблема заключается не в отсутствии вакцины и лечения, а в сложностях с диагностикой, рассказал "Ленте.ру" старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

При этом эксперт предупредил, что заражение Бурбоном легко перепутать с другими инфекциями, которые переносят клещи, в частности вирусом Хартленда, болезнью Лайма или эрлихиозом.





Александр Умнов старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Многие врачи просто не сразу подозревают редкий вирус, особенно если пациент из региона, где о нем мало знают. А специальных коммерческих тестов для рутинной практики пока нет, при подозрении образцы крови приходится отправлять в самые передовые государственные лаборатории, и только там могут что-то обнаружить.

По его словам, реальное число заражений может быть выше, так как в некоторых ситуациях вирус не выявляется. В условиях стационара врачи назначают внутривенные инфузии для борьбы с обезвоживанием, а также препараты для снижения температуры и облегчения боли. При ошибочной диагностике – если вирус принимают за бактериальную инфекцию и назначают антибиотики – лечение оказывается неэффективным.

При появлении первых симптомов Умнов призвал не заниматься самолечением и срочно обратиться к специалисту. За счет этого вероятность благоприятного исхода значительно растет, добавил он.

В Россию не попадет?

Подтвержденных случаев циркуляции вируса Бурбон на территории РФ не зафиксировано, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В сообщении ведомства отмечено, что специалисты круглосуточно отслеживают санитарно‑эпидемиологическую обстановку как внутри страны, так и за рубежом. При этом клещ Amblyomma americanum в России не обитает, его природный ареал ограничен территорией Америки.

В то же время на нашей территории есть виды иксодовых клещей, способные переносить опасные инфекции. Основные – таежный и лесной (европейский) клещи, которые являются провокаторами клещевого энцефалита и боррелиоза (болезни Лайма). А в южных регионах встречается клещ Hyalomma, он может переносить возбудителя геморрагической лихорадки Крым‑Конго.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко также заявил РИА Новости, что вероятность завоза и распространения вируса Бурбон в РФ крайне низка.





Геннадий Онищенко академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Это редко встречающееся заболевание, эпидемический риск незначим для нас. Завоз на территорию нашей страны маловероятен, за весь период наблюдения мы не фиксировали ни одного случая. Поэтому давайте понаблюдаем, с высокой вероятностью распространения он не получит.

Эксперт уточнил, что вероятность завоза в Россию клеща – переносчика вируса Бурбон – крайне низка. Одна из причин – небольшое число поездок жителей страны в Штаты, откуда происходит этот вид клещей.

Основной профилактикой подобных инфекций остается обработка одежды специальными защитными препаратами, сообщает aif.ru со ссылкой на врача-терапевта, эксперта Национального агентства по безопасности предприятий туриндустрии Елену Чернышову.





Елена Чернышова врач-терапевт, эксперт Национального агентства по безопасности предприятий туриндустрии Основное внимание нужно уделять профилактике, обрабатываться репеллентами при походе в лес, надевать длинные штаны и заправлять их в носки. Надевать закрытую обувь. Рубашка с длинным рукавом, на голове – платок или кепка.

Специалист отметила, что во время пребывания в лесу необходимо осматривать себя и спутников каждые 20 минут: клещ присасывается не сразу, поэтому есть время снять его с одежды или кожи. Также эксперт напомнила о существовании прививки от клещевого энцефалита и призвала не пренебрегать ею.

