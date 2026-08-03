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03 августа, 20:40

Происшествия

Пытавшаяся задушить педиатра жительница Нижнего Тагила получила условный срок

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Суд в Нижнем Тагиле приговорил местную жительницу к одному году лишения свободы условно за нападение на врача-педиатра. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Инцидент произошел в детской городской больнице в октябре 2024 года. Женщина привела на прием к участковому педиатру своих малолетних детей. Во время осмотра она, оставшись недовольной оказанием медуслуг, начала предъявлять претензии, оскорблять врача и снимать происходящее на телефон.

Когда педиатр попыталась пресечь видеосъемку, между ними завязалась борьба. Мать дважды толкнула врача, отчего та ударилась о стул и подоконник, а затем схватила ее руками за шею и начала душить. Остановить нападавшую смогли сотрудники поликлиники.

Женщину признали виновной в угрозе убийством в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности. Свою вину она не признала. Помимо условного срока с испытательным сроком один год, суд взыскал с осужденной в пользу потерпевшей 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее подростки избили 13-летнего мальчика в Уфе после конфликта. По предварительным данным, школьник оставил оскорбительный комментарий под видеороликом, который опубликовал 16-летний подросток.

Между ребятами возник конфликт в переписке, после чего они договорились встретиться и выяснить отношения. На встречу автор видео пришел вместе со знакомыми.

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