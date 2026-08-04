США ввели санкции против подразделений МО РФ по закону о нераспространении ОМУ

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США ввели двухлетние санкции против двух управлений Минобороны РФ, Сухопутных войск России и ряда компаний под предлогом нарушения американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ Госдепа.

Ограничения вступили в силу 24 июля, следует из официальных данных. Под ограничения помимо военных структур попали компании "Гидеон Альфа", "Интернэшнл инвест компани" (включая их дочерние структуры и правопреемников), а также пять физических лиц.

Им полностью запрещены госзакупки, экспорт продукции военного назначения, выдача лицензий и любая поддержка со стороны федеральных ведомств США. Исключения возможны лишь по личному решению госсекретаря.

Ранее сенат США поддержал законопроект о новых жестких санкциях против России в первом процедурном голосовании. В поддержку проекта высказались 75 сенаторов, против – 11. Это позволяет американскому конгрессу начать обсуждение законопроекта.