Складская зона в Ленобласти повреждена из-за атаки БПЛА

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Силы противовоздушной обороны уничтожили 15 БПЛА в Ленинградской области в ночь на вторник, 4 августа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

По его информации, в результате инцидента зафиксированы повреждения складской инфраструктуры возле населенного пункта Красный Бор в Тосненском районе. Другие подробности инцидента уточняются.

Ранее один человек погиб в результате атаки БПЛА на автомобиль под Белгородом. Еще два человека получили ранения.

Пострадавшие мужчина и женщина с множественными осколочными ранениями были экстренно госпитализированы в областную клиническую больницу. По оценкам врачей, состояние мужчины оценивается как тяжелое.