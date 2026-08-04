В Госдуме предложили включить в уроки физкультуры занятия по здоровому образу жизни

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В школьную программу по физической культуре необходимо внедрить новый модуль "Культура здоровья". Об этом в интервью ТАСС заявил депутат Госдумы Юрий Григорьев.

По его мнению, вместо теоретических тестов и ссылок в родительских чатах дети должны получать практические знания напрямую от врачей и инструкторов.

Парламентарий убежден, что тема здоровья в школах зачастую превращается в формальность, когда родителей обязывают проходить онлайн-тесты о правильном питании по указанию "сверху".

Взамен этого депутат предложил изменить структуру уроков: 70% учебного времени оставить под занятия спортом, а оставшиеся 30% посвятить прикладным знаниям.

В рамках этих занятий школьников планируется знакомить с механизмами влияния сна на организм, природой стресса, принципами здорового питания и правилами оказания первой помощи.

Особый акцент предлагается сделать на профилактике. Григорьев подчеркнул, что детей необходимо учить не только бороться с последствиями болезней, но и предупреждать проблемы, в том числе следить за состоянием своего здоровья.

Ранее в ГД предложили создать бесплатные кружки и секции для всех детей. Депутаты считают, что кружки и секции по спорту, творчеству и науке должны быть доступны каждому ребенку, поскольку именно в детстве закладываются интересы и таланты.