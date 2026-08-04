Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа, 04:34

Политика

В Госдуме предложили включить в уроки физкультуры занятия по здоровому образу жизни

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В школьную программу по физической культуре необходимо внедрить новый модуль "Культура здоровья". Об этом в интервью ТАСС заявил депутат Госдумы Юрий Григорьев.

По его мнению, вместо теоретических тестов и ссылок в родительских чатах дети должны получать практические знания напрямую от врачей и инструкторов.

Парламентарий убежден, что тема здоровья в школах зачастую превращается в формальность, когда родителей обязывают проходить онлайн-тесты о правильном питании по указанию "сверху".

Взамен этого депутат предложил изменить структуру уроков: 70% учебного времени оставить под занятия спортом, а оставшиеся 30% посвятить прикладным знаниям.

В рамках этих занятий школьников планируется знакомить с механизмами влияния сна на организм, природой стресса, принципами здорового питания и правилами оказания первой помощи.

Особый акцент предлагается сделать на профилактике. Григорьев подчеркнул, что детей необходимо учить не только бороться с последствиями болезней, но и предупреждать проблемы, в том числе следить за состоянием своего здоровья.

Ранее в ГД предложили создать бесплатные кружки и секции для всех детей. Депутаты считают, что кружки и секции по спорту, творчеству и науке должны быть доступны каждому ребенку, поскольку именно в детстве закладываются интересы и таланты.

Читайте также


политикаспорт

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика