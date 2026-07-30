В ГД предложили создать бесплатные кружки и секции для всех детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России предложили сделать бесплатным дополнительное образование для всех детей. С такой инициативой выступил лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.

По его словам, кружки и секции по спорту, творчеству и науке должны быть доступны каждому ребенку, поскольку именно в детстве закладываются интересы и таланты, которые определяют будущее человека.

Он отметил, что государство должно обеспечить детям возможность развиваться в любом направлении – будь то спорт, музыка, программирование или рисование.

Кроме того, парламентарий указал на важность шаговой доступности таких занятий: кружки и секции должны располагаться в каждой школе или доме творчества. Это особенно важно для жителей небольших городов и сельской местности.

"Талантливые дети рождаются в самых разных семьях, и мы не имеем права терять их только потому, что у родителей нет денег на кружок", – передает РИА Новости слова парламентария.

Миронов подчеркнул, что это вопрос справедливости и будущего страны, добавив, что каждый ребенок должен иметь шанс найти свое призвание.

Ранее Миронов предложил предоставлять бесплатное горячее питание всем ученикам с 1-го по 11-й классы. Депутат отметил, что нередко в школах возникают скандалы, когда одних детей за деньги "кормят нормально", а других, льготников "со скудными обедами", сажают за отдельные столы.