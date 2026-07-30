Войска США завершили серию авиаударов по Ирану

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Американские войска завершили массированную серию авиационных ударов по территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

"Силы CENTCOM нанесли удары по десяткам объектов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране, включая военные командные центры, ракетные и беспилотные комплексы, объекты берегового наблюдения и обороны, а также морские силы", – говорится в сообщении командования.

Утверждается, что целью ударов было снижение угроз, исходящих от Ирана и его прокси-сил в адрес американских войск, торгового судоходства и соседних стран Персидского залива.

"В настоящее время на Ближнем Востоке дислоцировано более 50 тысяч американских военнослужащих, которые сохраняют высокую бдительность, сосредоточенность, боевую эффективность и готовность к действиям", – добавили в CENTCOM.

Армия США начала проводить новую серию ударов с воздуха по Ирану в ночь на 30 июля. Эти обстрелы стали ответом на попытку иранских атак на силы США, дислоцированные на Ближнем Востоке.

Взрывы прогремели сразу в нескольких городах и провинциях на юго-западе Ирана. В частности, на острове Кешм один из снарядов попал по жилому дому, под завалами оказались два человека.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил, что американские военные могут уничтожить иранский ядерный объект внутри горы Коланг (Пикакс), если Вашингтон не достигнет сделки с Тегераном.