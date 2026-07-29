Собянин вручил коллективу Мосгортранса почетный знак "За успехи в труде"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин вручил коллективу ГУП "Мосгортранс" знак Российской Федерации "За успехи в труде". Об этом градоначальник сообщил в своем канале в МАХ.

Как отметил мэр, Мосгортранс входит в число наиболее экологичных транспортных предприятий не только в России, но и в мире. Он является крупнейшим в стране оператором наземного городского транспорта.

Ежесуточно предприятие обслуживает свыше 4,5 миллиона поездок на более чем 900 маршрутах. В парке организации насчитывается больше 5 тысяч единиц современной техники.

Сотрудники предприятия задействованы на многочисленных федеральных и городских мероприятиях. Комфортабельные автобусы туристического класса перевозят иностранные делегации и гостей праздников, а также участников городских проектов "Музеи – детям" и "Добрый автобус".

"Поздравляю с этой высокой президентской наградой! Желаю здоровья и успехов", – написал Собянин.

Знак присужден за многолетний добросовестный труд на благо москвичей, уточнил мэр.

Ранее градоначальник поучаствовал в церемонии выхода на линию 3 000-го электробуса Мосгортранса, он будет обслуживать маршрут № 119 Киевский вокзал – метро "Нагорная".

Его собрали в июле на московской заводской площадке "КамАЗ" на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ). На маршруте, который он будет обслуживать, по будним дням в среднем совершается около 5 тысяч поездок.

