Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июля, 17:32

Мэр Москвы

Собянин вручил коллективу Мосгортранса почетный знак "За успехи в труде"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин вручил коллективу ГУП "Мосгортранс" знак Российской Федерации "За успехи в труде". Об этом градоначальник сообщил в своем канале в МАХ.

Как отметил мэр, Мосгортранс входит в число наиболее экологичных транспортных предприятий не только в России, но и в мире. Он является крупнейшим в стране оператором наземного городского транспорта.

Ежесуточно предприятие обслуживает свыше 4,5 миллиона поездок на более чем 900 маршрутах. В парке организации насчитывается больше 5 тысяч единиц современной техники.

Сотрудники предприятия задействованы на многочисленных федеральных и городских мероприятиях. Комфортабельные автобусы туристического класса перевозят иностранные делегации и гостей праздников, а также участников городских проектов "Музеи – детям" и "Добрый автобус".

"Поздравляю с этой высокой президентской наградой! Желаю здоровья и успехов", – написал Собянин.

Знак присужден за многолетний добросовестный труд на благо москвичей, уточнил мэр.

Ранее градоначальник поучаствовал в церемонии выхода на линию 3 000-го электробуса Мосгортранса, он будет обслуживать маршрут № 119 Киевский вокзал – метро "Нагорная".

Его собрали в июле на московской заводской площадке "КамАЗ" на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ). На маршруте, который он будет обслуживать, по будним дням в среднем совершается около 5 тысяч поездок.

Собянин: в Москве на линию вышел 3 000-й электробус российского производства

Читайте также


мэр Москвытранспортгород

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

Как в России будут бороться со сталкингом

Доработанный законопроект против сталкинга в РФ направлен на отзыв в правительство

Читать
закрыть

Почему в РФ возник запрос на "женское такси"

Девушки признались, что ощущают себя в безопасности с водителем своего пола

Психолог назвал запрос на "женское такси" полноценным сексизмом

Читать
закрыть

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика