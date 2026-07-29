Собянин: в Москве на линию вышел 3 000-й электробус российского производства

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин принял участие в церемонии выхода на линию 3 000-го электробуса Мосгортранса. Новый транспорт будет обслуживать маршрут № 119 Киевский вокзал – метро "Нагорная".

По словам мэра, электробусы делают воздух чище, а город – комфортнее.

"Отдельное спасибо производителям этого замечательного вида транспорта – предприятиям "ГАЗ", "КАМАЗ", с которыми мы вместе создаем продукцию высокого, мирового уровня, создаем десятки тысяч рабочих мест во многих субъектах РФ", – сказал Собянин.

В свою очередь, гендиректор Мосгортранса Николай Асаул отметил, что предприятие системно обновляет подвижной состав, а поставщики исполняют свои обязательства четко в срок.

"Мы получаем огромное количество откликов от благодарных жителей за то, что с каждым годом улучшается модификация, электробусы становятся тише, безопаснее, комфортнее в ежедневных перемещениях", – добавил он.

В ходе мероприятия Собянин вручил коллективу Мосгортранса почетный знак РФ "За успехи в труде", отметив, что работники предприятия обслуживают в сутки около 4 миллионов пассажиров.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы сообщается, что юбилейный электробус был собран в июле на московской заводской площадке "КамАЗ" на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ). На маршруте, который он будет обслуживать, по будним дням в среднем совершается около 5 тысяч поездок.

Отмечается, что Москва стала первой в Европе и США по количеству электробусов, которые обеспечивают работу более 300 маршрутов наземного транспорта. Доля такого транспорта в рабочем парке составляет около 60%. Ежедневно по будням электробусы перевозят более 1,2 миллиона пассажиров, а общее число поездок уже превысило 1,1 миллиарда.

Ранее сообщалось, что новейшие электробусы поколения А5 теперь можно встретить на маршруте № 275 на западе столицы, который затрагивает районы Солнцево, Тропарево-Никулино, Очаково-Матвеевское, Можайский, Фили-Давыдково, Кунцево и Филевский Парк.

Современный транспорт город получает с 2018 года – электробусы встречаются во всех административных округах Москвы. Они плавно ходят и не шумят, а также не загрязняют атмосферу.