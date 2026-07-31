Национальная авиакомпания Ирака возобновит полеты из Багдада в Москву в августе

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Национальная авиакомпания Ирака Iraqi Airways с 4 августа возобновит прямые рейсы между Багдадом и Москвой после пятимесячного перерыва. Об этом сообщает агентство INA со ссылкой на сообщение перевозчика.

Уточняется, что рейсы будут выполняться дважды в неделю – по субботам и вторникам. В Iraqi Airways отметили, что возобновление полетов связано с растущим спросом на прямые рейсы между столицами. Перерыв был введен из соображений безопасности на фоне эскалации в регионе с конца февраля 2026 года.

Ранее стало известно, что авиакомпания Flydubai с августа нарастит частоту полетов по маршруту Москва – Дубай. Первые две недели августа перевозчик будет выполнять рейсы из Внуково три раза в сутки вместо двух.

Кроме того, VietJet Air планирует увеличить число рейсов между Россией и Вьетнамом до конца 2026 года. В настоящее время авиакомпания выполняет 50 рейсов в неделю по указанному маршруту.