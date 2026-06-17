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17 июня, 16:38

Транспорт

VietJet Air намерена увеличить число рейсов между Россией и Вьетнамом

Фото: ТАСС/IMAGO/Olaf Schuelke

VietJet Air планирует увеличить число рейсов между Россией и Вьетнамом до конца 2026 года. Об этом РИА Новости сообщил заместитель председателя совета директоров авиакомпании Динь Вьет Фуонг.

"У нас есть планы", – ответил он на вопрос о расширении географии полетов на полях саммита Россия – АСЕАН.

В настоящее время VietJet Air выполняет 50 рейсов в неделю по маршруту Россия – Вьетнам, однако, по словам Фуонга, для наращивания частоты полетов компании нужно больше ресурсов.

Ранее сообщалось, что Россия в 2026 году может поставить новый рекорд по турпотоку во Вьетнам – он может достичь 1 миллиона человек.

Как отмечал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев, за прошлый год страну посетили 700 тысяч россиян, а за первые четыре месяца текущего года – уже 500 тысяч.

Турция и Египет остаются популярными направлениями для отдыха за границей среди россиян

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