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Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались высадиться на Кинбурнскую косу в Херсонской области, однако атака была отражена. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем аккаунте в MAX.

"Обстановка в округе остается тяжелой", – написал он.

При этом российские военные отражают атаки и не позволяют врагу закрепиться. Кроме того, энергетики, коммунальщики, аграрии, водители и волонтеры продолжают свою работу в округе, несмотря на обстрелы.

Ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявлял, что России следует быть готовой к долгосрочному военному противостоянию, поскольку европейские страны в ближайшей перспективе не допустят урегулирования украинского конфликта.

Дипломат указывал, что западные государства сделали ставку на продолжение боевых действий и полностью отрицают возможность мирного урегулирования. Любые попытки вести диалог встречают непримиримое желание европейцев сорвать достижение договоренностей.

