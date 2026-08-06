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06 августа, 21:06

Политика

ВСУ потеряли свыше 6 тысяч военных и 14 танков на добропольском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на добропольском направлении свыше 6 тысяч военных, 14 танков и 140 боевых бронемашин. Об этом заявил командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ Абдулазиз Шихабидов в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным.

По словам командира, российские военные на этом направлении отразили более 71 контратаки противника. Кроме того, удалось взять в плен 19 украинских солдат. По словам Шихабидова, настроение бойцов бодрое и уверенное.

"Боевые действия ведутся практически безостановочно за счет активного применения новых приемов и способов ведения боевых действий, совершенствования сил и средств беспилотных систем", – сказал командир дивизии.

Путин заслушал доклад о боевой обстановке и поблагодарил личный состав легендарной дивизии за боевую работу. По словам российского лидера, бойцы дивизии в зоне СВО действуют в "хорошем темпе".

"Дивизия действует в хорошем темпе – выше, чем у других подразделений, которые рядом с вами находятся", – сказал президент.

Путин также поинтересовался, достижимы ли по срокам те задачи, которые обозначены перед дивизией. На это Шихабидов ответил утвердительно и отметил, что все сроки ставятся реальные.

Ранее ВС России смогли установить контроль над населенным пунктом Ольговка в Харьковской области. Освободить ее удалось благодаря решительным действиям группировки "Запад".

Кроме того, российские войска установили контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области. Сделать это удалось в результате активных действий подразделений группировки войск "Север".

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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