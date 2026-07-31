ВС РФ освободили населенный пункт Веровка Харьковской области

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Российские войска установили контроль над населенным пунктом Веровка Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Освободить населенный пункт удалось благодаря активным действиям группировки "Север". Установление контроля над селом расширило зону безопасности в области и затруднило снабжение подразделений ВСУ в глубине обороны.

Кроме того, российская армия установила контроль над населенным пунктом Стенки в ДНР. В освобождении принимала участие группировка войск "Юг".

Также под контроль армии России перешли Новая Сечь, Могрица, Малая Слободка Сумской области и Юрченково Харьковской области. Всего, по данным ведомства, за минувшую неделю взято под контроль 12 пунктов.

Ранее российские военные нанесли удар высокоточным оружием и БПЛА по портовой инфраструктуре Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Поражены сухогруз на переходе южнее Одессы и резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Одесса.

