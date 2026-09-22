ВС РФ поразили склад горюче-смазочных материалов в Киеве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные во время ночных ударов поразили склад горюче-смазочных материалов ООО "Грандтерминал" в Киеве, который использовался Вооруженными силами Украины (ВСУ) для приема и распределения топлива. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.

Целями стали металлургические и химические предприятия, объекты топливно-энергетического комплекса и военно-промышленного комплекса Украины, портовая инфраструктура и морские суда, задействованные в интересах ВСУ.

Среди средств, которыми был нанесен удар, были ракеты "Циркон". Их запустили с морских носителей.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что системы искусственного интеллекта сейчас активно интегрируют в систему противовоздушной обороны. По его словам, единую информационную среду для повышения ситуационной осведомленности по атакам беспилотников создают в РФ с апреля.