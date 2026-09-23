Доклинические испытания российской мРНК-вакцины от гриппа начнутся в 2027 году

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Доклинические исследования отечественной мРНК-вакцины от сезонного гриппа, разработанной в центре вирусологии "Вектор", планируют начать в 2027 году. Об этом сообщила ТАСС заведующая лабораторией рекомбинантных вакцин центра Лариса Карпенко.

По ее словам, вакцина на основе матричной РНК (мРНК) несет информацию для выработки иммунного ответа. Такие препараты кодируют белок, характерный для патогена.

Подобные вакцины считаются гибким инструментом в борьбе с вирусами и бактериями. Их преимущество – относительно высокая скорость и простота разработки по сравнению с классическими подходами.

"Выходим на следующий год на доклинические испытания", – сказала Карпенко.

Ранее сообщалось, что первая партия российской вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) "Цегардекс" поступит в медицинские учреждения в конце сентября. Препарат разработала компания "Нанолек". В конце сентября в медучреждения поступит 30 тысяч доз вакцины, а до конца года планируется выпустить до 600 тысяч доз.

Кроме того, компания "Вектор-БиАльгам" получила патент на инактивированную вакцину против гепатита А, не содержащую жизнеспособный вирус. Авторы патента предложили новый подход. При помощи специального вещества они вскрывают оболочку клетки, почти не затрагивая ядра, чтобы центрифугированием удалить большую часть лишней ДНК.