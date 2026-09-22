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22 сентября, 16:27

Общество

Первые дозы российской вакцины от ВПЧ поступят в медучреждения в конце сентября

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Первая партия российской вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) "Цегардекс" поступит в медицинские учреждения в конце сентября. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП).

Препарат разработала компания "Нанолек". В конце сентября в медучреждения поступит 30 тысяч доз вакцины, а до конца года планируется выпустить до 600 тысяч доз.

"Цегардекс" зарегистрирован для применения у детей и взрослых в возрасте от 9 до 45 лет. Вакцина защищает от типов вируса 6, 11, 16 и 18.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что вакцина от ВПЧ может появиться в национальном календаре прививок до конца 2026 года. Парламентарий допустил, что осенью правительство выйдет с соответствующей инициативой в рамках бюджетных законодательных предложений.

ВПЧ – один из самых распространенных вирусов, передающихся половым путем. Он является причиной развития онкологических заболеваний и доброкачественных образований как у женщин, так и у мужчин. В России частота инфицированности онкогенными типами ВПЧ составляет от 13 до 40%.

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