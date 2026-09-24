ОАК передала ВКС России партию Су-57 в новом техническом облике

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Объединенная авиастроительная корпорация передала Воздушно-космическим силам России партию новых многофункциональных истребителей Су-57. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Самолеты успешно прошли все этапы заводских испытаний, были тщательно проверены в различных режимах эксплуатации и выполнили перелет на базу.

В компании подчеркнули, что современные модели значительно отличаются от тех, что использовались в начале СВО. Истребитель постоянно совершенствуется и модернизируется, включая применение опыта, полученного в реальных боевых условиях.

Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха подчеркнул, что авиационный комплекс пятого поколения Су-57 – лучший самолет в своем классе.

"Безусловное выполнение заданий государственного оборонного заказа по поставке этих и других самолетов оперативно-тактической авиации – наша первоочередная задача. Наши специалисты в кооперации с другими компаниями "Ростеха" постоянно совершенствуют производственные процессы", – сказал он.

В госкорпорации напомнили, что многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 предназначен для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели, может применяться в том числе в сложных метеоусловиях и помеховой обстановке.

Ранее "Уралвагонзавод" также передал армии партии танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М, которые оснащены усовершенствованной всеракурсной защитой. Отмечалось, что работа над улучшением характеристик бронетехники ведется непрерывно, учитываются отзывы и пожелания танкистов с передовой.