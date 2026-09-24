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24 сентября, 09:15

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Риелтор Гафарова: за 5 млн руб в Москве можно приобрести небольшую квартиру-студию

Риелтор рассказала, можно ли в Москве приобрести жилье за 5 млн рублей

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

В Москве за 5 миллионов рублей можно приобрести небольшую квартиру-студию. Об этом рассказала в беседе с News.ru эксперт в сфере недвижимости Нина Гафарова.

В Москве и Санкт-Петербурге за эту сумму выбор в основном ограничивается небольшими квартирами, тогда как в других регионах можно рассчитывать на значительно большую площадь.

По словам специалиста, в столице 5 миллионов рублей находятся у нижней границы рынка. За такую сумму чаще всего продаются небольшие студии и объекты специфических форматов. В Сочи этот бюджет также является минимальным порогом для покупки жилья в отдельных проектах.

При этом в Челябинске за 5 миллионов рублей можно найти полноценную трехкомнатную квартиру. Еще заметнее разница с Москвой проявляется в Воркуте, где однокомнатное жилье продается за 400–500 тысяч рублей.

Однако сама по себе низкая цена недвижимости не означает, что покупка будет выгодной, отметила Гафарова. При оценке объекта необходимо учитывать, насколько он будет востребован у будущих покупателей или арендаторов.

На ликвидность жилья влияют численность населения, наличие рабочих мест, миграция, инфраструктура и спрос. Поэтому при выборе недвижимости за 5 миллионов рублей, по словам эксперта, важнее найти баланс между стоимостью, качеством жизни и перспективой дальнейшего спроса, чем просто приобрести максимально большую площадь.

Ранее в Госдуме предложили разработать законопроект о долгосрочной наследуемой аренде жилья со ставкой ниже рыночной для многодетных семей и граждан с невысоким доходом. Договор станет бессрочным и будет передаваться по наследству, а временная прописка позволит детям посещать школы.

Новостройки в некоторых районах Москвы подорожали более чем в 2 раза

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