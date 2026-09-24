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24 сентября, 09:29

Транспорт

Работу светящихся дорожных знаков и указателей начали тестировать на Тверской улице

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) приступил к тестированию 94 светящихся дорожных знаков и указателей на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Утром и вечером по этим улицам проезжают более 20 тысяч автомобилей, а за весь день – свыше 190 тысяч. Светящиеся знаки помогают водителям заранее выбирать нужное направление, что снижает риск ДТП.

Знаки установили на крупных перекрестках и перед съездами, в том числе на Садовое кольцо. Среди них – 80 знаков с внутренней подсветкой, которые являются знаками приоритета, направления движения и объезда препятствий.

Еще 14 световых указателей разместили перед поворотами к Садовому кольцу, улицам Новый Арбат, Бутырский и Грузинский Вал, Моховой, Новослободской, Баррикадной, Петровке, Малой и Большой Дмитровке, Бронной, Страстному и Тверскому бульварам, Олимпийскому проспекту. Они показывают направление движения и расстояние до нужного поворота.

Один светящийся знак потребляет около 30 ватт, а все 94 – как один электрочайник. За их работой будут следить дистанционно.

До конца года в городе планируется установить еще около 200 таких знаков. Если они будут эффективны, их разместят и в других районах столицы, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее на трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе изменили скоростной режим. Теперь на участке основного хода от Боровского шоссе до улицы Эдварда Грига разрешенная скорость составляет не 80, а 90 километров в час. Как указывал Ликсутов, изменения будут соответствовать фактическим условиям дороги и сделают движение более предсказуемым для водителей.

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