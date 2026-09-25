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Польша действительно на протяжении своей истории часто воевала с Россией, однако она всегда проигрывала. Об этом в MAX заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на слова главы МИД Польши Радослава Сикорского.

Ранее Сикорский говорил, что Варшава воевала с Москвой еще до появления Соединенных Штатов.

"Он забыл добавить: "И каждый раз проигрываем", – заметил Медведев.

Зампред Совбеза РФ также напомнил, что в годы Второй мировой войны Москва защищала поляков. Однако, по его словам, Сикорский об этом не знает, поскольку он "скверно образованный британский подданный с 1987 года" и учил историю у "англосаксов".

Ранее помощник президента России Николай Патрушев рассказывал, что Польша в случае конфликта с РФ прекратит свое существование как государство за 2–3 дня. Так он ответил на слова главы МИД Польши о том, что Варшава обладает военным превосходством над Москвой и разгромила бы ее.

Позднее Сикорский указывал, что Польша действительно готовится к вооруженному противостоянию для того, чтобы "сдерживать" Россию.

