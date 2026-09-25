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25 сентября, 16:27

В мире

Сотни детенышей китов могли погибнуть у берегов Патагонии из-за рожистого воспаления

Фото: 123RF.com/wirestock

Сотни детенышей китов могли погибнуть у берегов Патагонии из-за бактериальной инфекции – рожистого воспаления. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на аргентинского эксперта по морским млекопитающим Мариано Коскареллу.

Коскарелла работает в лаборатории изучения морских млекопитающих при Национальном совете по научным и техническим исследованиям в Аргентине (CONICET). По его словам, тревожная тенденция наблюдается с июня. Он рассказал, что только на этой неделе десятки мертвых детенышей вымыло на южные берега аргентинской провинции Чубут.

"Это заболевание, вероятно, вызвано естественными причинами, однако мы не можем исключать и влияние деятельности человека", – добавил Коскарелла.

Ранее не менее 20 слонов погибли в районе национального парка Амбосели на юге Кении при загадочных обстоятельствах. Согласно результатам вскрытия, в останках была выявлена повышенная концентрация цианида, из-за чего власти начали рассматривать отравление как одну из версий.

Однако местные фермеры и экологи сомневаются в этом. По их мнению, если причиной действительно был яд, то непонятно, почему после контакта с тушами не погибли гиены, грифы и другие животные.

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