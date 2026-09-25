Судно "Триумф" загорелось у берегов Камчатки

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Пожар произошел на судне "Триумф" у берегов Камчатки. Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской службе наблюдения за флотом Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.

Эвакуировать с корабля удалось 25 из 29 членов экипажа. Их приняло проходящее мимо судно "Персей", которое следует в Петропавловск-Камчатский. Борт должен прибыть в порт 26 сентября в 06:00 по местному времени, чтобы высадить спасенных на берег.

Четыре члена экипажа, в том числе капитан, числятся пропавшими. Их поиски продолжаются. К месту возгорания из Петропавловска-Камчатского планируют направить спасательное судно "Суворовец". По словам представителя диспетчерской службы, это произойдет примерно через 10 часов.

Ранее пожар произошел в грузовом отделении греческого парома Blue Carrier – 2, следовавшего в Эгейском море к северу от острова Миконос. На борту были 28 членов экипажа и более 29 пассажиров. Всех их на борту эвакуировали на остров Тинос, никто не пострадал.

В трюме судна остались легковые и грузовые автомобили. Владелец судна, компания Attica Group, заявила, что поручила специализированным организациям принять все необходимые меры по охране окружающей среды и управлению судном после пожара.

