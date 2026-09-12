Число погибших при пожаре на пароме на Филиппинах выросло до 76 человек

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Число погибших при пожаре на пассажирском пароме MV June Aster на Филиппинах выросло до 76 человек. Об этом сообщила береговая охрана Филиппин на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"В ходе поисково-спасательной операции на судне были обнаружены останки 41 жертвы. С учетом этих данных число погибших возросло с 35 до 76", – сказала представитель Береговой охраны Филиппин Ноэми Каябяб.

Найденные останки будут перевезены на корабле BRP Cape Engaño 13 сентября.

Паром, на борту которого находились 117 пассажиров и 17 членов экипажа, загорелся 9 сентября. Береговая охрана сообщала, что 43 пассажира выжили, еще 13 числятся пропавшими без вести, а двое сообщили, что не садились на судно.

Спустя время возгорание удалось ликвидировать. В свою очередь, в посольстве России в Маниле сообщали, что не получали от местных властей данных о возможных пострадавших среди россиян.

