Собянин: в ТиНАО появится новое радиальное транспортное направление

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ТиНАО идет строительство дублера Калужского шоссе. Участок дороги от улицы Адмирала Корнилова до Николо-Хованской откроется уже в 2027 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"Для его строительства продлеваем в Коммунарке Новомихайловское шоссе до улицы Адмирала Корнилова. Планируем соединить новую дорогу с деревней Николо-Хованское и жилой застройкой", – отметил он.

Маршруты наземного городского транспорта скорректируют. Благодаря этому жители смогут быстрее добираться, в том числе до станции метро "Корниловская" Троицкой линии. Также улучшится транспортная доступность производственных и логистических предприятий.

В рамках проекта построят новый участок Проектируемого проезда № 8342, реконструируют Проектируемый проезд № 8343, установят современные остановки и обустроят тротуары.

Новый участок станет частью трассы Мамыри – Пенино – Шарапово. Она пройдет от метро "Тютчевская" до Троицка и будет дублером Калужского шоссе. Таким образом, в ТиНАО появится новое радиальное транспортное направление, что сделает перемещение между Коммунаркой, Филимонковским и Троицком удобнее.

Строительство дорог соответствует целям нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее Собянин рассказал о строительстве новых дорог на юге Москвы. По его словам, в районе Южной рокады и Павелецкого направления МЖД продолжается создание улично-дорожной сети. В настоящее время там возводят 70-метровый путепровод по основному ходу Каширского проезда.