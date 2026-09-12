РФ поставит вопросы о ЗАЭС на конференции МАГАТЭ и переговорах с Гросси

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Россия намерена поставить вопросы функционирования Запорожской АЭС на 70-й конференции МАГАТЭ, которая пройдет в Вене, а также в ходе переговоров с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Об этом сообщил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на полях саммита БРИКС.

Как он заявил в интервью ИС "Вести", Гросси перенес визит на ЗАЭС, потому что украинская сторона не предоставила ему гарантий безопасности, в отличие от России.

"Наша главная задача – показать руководству МАГАТЭ реальное положение дел: кто стреляет, по кому стреляет и по станции, и по Энергодару. Увидеть нужно своими глазами. И, в принципе, Рафаэль мне это обещал", – поделился Лихачев.

Россия, в свою очередь, обеспечивает представителям МАГАТЭ полную гарантию безопасности во время их посещения на ЗАЭС. При этом точного решения гендиректора МАГАТЭ о поездке на ЗАЭС пока нет.

"Мне кажется, что он должен все-таки добиться внятного решения по обеспечению своей поездки, в ближайшие недели станцию посетить", – добавил Лихачев.

Отвечая на вопрос о том, надеется ли Россия на европейское влияние в вопросе безопасности Запорожской АЭС, он подчеркнул, что давление на киевский режим может исходить не только от европейских стран.

Кроме того, как подчеркнул Лихачев, "Росатом" неоднократно сообщал МАГАТЭ, что Днепровская ЛЭП, идущая к Запорожской АЭС, отремонтирована, осталось ее запитать со стороны, подконтрольной Киеву, но пока никаких решений нет.

Также Лихачев указал, что пусковые операции на третьем блоке АЭС "Куданкулам" в Индии могут начаться весной 2027 года. По его словам, свыше 99% оборудования уже поставлено. Сомнений в том, что АЭС будет реализована в контрактные сроки, нет.

"Надо сказать, что в Индии много лет, много десятилетий развивается ядерная наука, работают исследовательские институты, и наше сотрудничество в ядерных исследованиях, в реализации проектов 4-го поколения в Индии – тоже предмет проекта нашего меморандума", – подчеркнул Лихачев.

Россия и Индия уже подготовили межправительственный протокол о новом этапе сотрудничества в атомной энергетике. Одним из пунктов документа стала тематика совместной реализации проектов на основе технологий IV поколения атомной энергетики с использованием реакторов на быстрых нейтронах и замыканием ядерного топливного цикла. Глава "Росатома" выразил надежду, что протокол будет подписан до конца года.

Он также отметил, что существуют планы по привлечению индийских партнеров к реализации проектов "Росатома" в третьих странах.

Кроме того, "Росатом" вернул на иранскую АЭС "Бушер" уже 47 своих специалистов. При этом в планах – 150. Часть специалистов прибудет в Иран в рамках планово-предупредительного ремонта первого блока АЭС "Бушер".

Ранее Лихачев заявил, что ситуация на ЗАЭС остается контролируемой, несмотря на все трудности. Стабильность работы станции, по его словам, обеспечивается в первую очередь самоотверженным трудом ее коллектива. Он выделил операторов блочных щитов управления, инженерный персонал, рядовых сотрудников и руководство станции.