Песков заявил, что РФ надеется на плодотворность миротворческих усилий США

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Москва искренне надеется на то, что миротворческие усилия американской стороны по Украине принесут плоды. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил "Известиям".

"Пока сотрудничества с американцами нет. Давайте исходить из этого. Есть миротворческие усилия американцев, за что мы им очень благодарны, которые продолжаются, которые сейчас снова активизировались", – отметил он.

Песков также заявил, что слова Владимира Путина о том, что европейский военный контингент на Украине будет означать войну с Россией – это не "красная линия", а позиция Москвы, которую российская сторона довела до всего мира.

Также Песков затронул тему торгово-экономического сотрудничества РФ и США. По его словам, его пока нет, но обе стороны понимают выгоду от возобновления такого сотрудничества, а компании проявляют значительную заинтересованность в совместных проектах. Однако, по его словам, в прикладном плане механизмов взаимодействия пока не создано.

"Будет ли это до украинского урегулирования или нет, посмотрим. Логика развития, конечно, говорит о том, что нужно как можно скорее возобновлять торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество", – добавил он.

Песков также упомянул заявления главы минфина США Скотта Бессента и представителей других уровней о том, что сначала необходимо урегулирование ситуации на Украине, а уже потом – сотрудничество.

"Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация", – заявил пресс-секретарь президента.

Ранее Песков сообщил, что в настоящее время нет договоренностей о новой встрече Путина и американского лидера Дональда Трампа, однако со временем дело до этого дойдет.

Вместе с тем Кремль рассчитывает на продолжение диалога России, США и Украины в обозримом будущем. Однако результативность переговоров предугадать сложно, указал Песков.