"Спартак" и РФС установят памятник Никите Симоняну на домашнем стадионе клуба

Фото: ТАСС/Валерия Калугина

Московский "Спартак" и Российский футбольный союз (РФС) установят памятник олимпийскому чемпиону 1956 года и лучшему бомбардиру красно-белых Никите Симоняну на домашней арене клуба. Об этом сообщил ТАСС первый вице-президент РФС, президент Союза ветеранов футбола России и член комитета ветеранов "Спартака" Александр Мирзоян.

Монумент появится рядом с трибуной А, которая носит имя Симоняна. Открытие скульптуры предварительно запланировано на 18 октября.

К 100-летию со дня рождения Симоняна, которое отмечается 12 октября, приурочен ряд мероприятий. В этот день пройдут церемонии на кладбище, а также будут приглашены иностранные футболисты. Кроме того, РФС учредит премию имени Симоняна с девятью номинациями – именно под девятым номером он играл на поле.

С 20 сентября по 20 октября в Анапе пройдут финальные игры всероссийских соревнований среди ветеранов в категориях 40, 50 и 60 плюс лет. Турнир полностью посвящен Симоняну.

"Он будет не только в этом году, но и станет традиционным в память о Никите Павловиче", – добавил Мирзоян.

Также планируется турнир ветеранов, посвященный олимпийским чемпионам 1956 года.

Симонян выступал за московские "Крылья Советов" и "Спартак". В составе красно-белых он четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды – Кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории "Спартака" – 160 голов.

В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне, а в 1958 году забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Профессиональную карьеру завершил в 1959 году.

Позже Симонян был главным тренером "Спартака", ереванского "Арарата", одесского "Черноморца" и сборной СССР. С 1992 по 1998 год он занимал должность первого вице-президента РФС, затем был избран вице-президентом организации и оставался на этом посту до конца жизни.

Ранее сообщалось, что футболист Иван Олейников перешел в московский ЦСКА из самарских "Крыльев Советов". Срок подписанного соглашения не уточнялся. Отмечалось, что в текущем сезоне он провел за "Крылья Советов" во всех турнирах девять матчей.