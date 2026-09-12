Путин отметил вклад Паралимпийского комитета РФ в поддержку героев СВО

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Владимир Путин направил приветствие лауреатам, организаторам и гостям торжественной церемонии награждения спортивной премией "Герои Отчизны – Герои спорта", отметив вклад Паралимпийского комитета РФ в поддержку героев и ветеранов СВО.

Глава государства отметил, что премия присуждается ветеранам спецоперации, которые с честью выполнили свой долг перед Родиной. В мирное время, проявив стойкость и силу духа, они добились высоких результатов на всероссийских и межрегиональных соревнованиях, своим примером вдохновили товарищей и внесли значимый вклад в развитие российского паралимпийского движения.

Путин также подчеркнул большую востребованную работу Паралимпийского комитета России.

"Его значимые проекты и инициативы помогают нашим героям проявить свои таланты и способности в спорте, на общественном поприще", – сказал президент.

Российский лидер пожелал лауреатам, организаторам и гостям церемонии новых успехов и всего самого доброго.

Ранее Путин наградил орденами Дружбы российских спортсменов – победителей Паралимпийских игр в Италии. В ходе церемонии глава государства назвал паралимпийцев героями, которые слагают историю отечественного спорта.